Ortodossi: incontro a Parigi tra metropolita Anthony (Patriarcato di Mosca) e nunzio apostolico Migliore

(Foto: Patriarcato Mosca)

Ieri, lunedì 4 luglio, al termine del suo viaggio di lavoro in Francia, il metropolita Anthony di Volokolamsk, neo presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, ha incontrato il nunzio apostolico in Francia, mons. Celestino Migliore. È quanto scrive il sito di informazione del Patriarcato di Mosca, patriarchi.ru. In occasione della visita in Francia del metropolita Anthony è stata organizzata una cena presso la Rappresentanza della Santa Sede a Parigi, durante la quale gli interlocutori, che “intrattengono buoni rapporti personali fin dal servizio diplomatico dell’arcivescovo Migliore in Russia, hanno discusso di un’ampia gamma di questioni, comprese quelle relative al rapporto tra la Chiesa ortodossa russa e le Chiese cattoliche romane”. Il metropolita si è anche congratulato con il nunzio apostolico per il suo 70° compleanno.