Don Tonino Bello: Lecce, il 7 luglio a Specchia un reading in sua memoria

Giovedì 7 luglio, alle 21, a Specchia (Lecce) presso l’Atrio di Palazzo Risolo in Piazza del Popolo si svolgerà: “Chiamatemi… don Tonino – il racconto appassionante di una scoperta: don Tonino Bello”, un reading (lettura pubblica di componimento letterario) a cura di Laura Petracca e Renato Elia, con il patrocinio del Comune di Specchia.

Frutto di un’idea di Renato Elia, attore e presentatore amatoriale di Tricase, ha voluto fortemente il coinvolgimento di Laura Petracca di Specchia, rinomata artista della pittura e docente dell’Iiss “Don Tonino Bello” a Tricase. L’evento culturale è stato già realizzato a Tricase e Miggiano, riscuotendo consensi positivi e suscitando grande emozione da parte del pubblico, sarà presentato da Sabina Campanile e prevede il saluto di Anna Laura Remigi, sindaco di Specchia, alla quale seguiranno gli interventi di don Antonio Riva, parroco di Specchia, Trifone Bello, fratello di don Tonino, Stefano Bello, nipote di don Tonino, Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione “Don Tonino Bello”, e di Anna Lena Manca, dirigente scolastico dell’Istituto istruzione secondaria superiore “Don Tonino Bello” e “Nino Della Notte” Tricase-Poggiardo-Alessano.

“Chiamatemi… don Tonino” è uno spettacolo di lettura teatrale, scritto da Francesco Cardinali. “Una storia coinvolgente, il racconto di una scoperta inaspettata che lascia disorientati di fronte alla bellezza della parola poetica e poi graffiante, provocante, decisa a scuotere sulla necessità di capire e condividere con gli altri la nostra umanità. Insomma il necessario per scoprire una straordinaria, attuale, persino provocatoria testimonianza di amore per la pace e per gli ultimi. L’amore per la vita. Pagine indispensabili per incontrare e approfondire il don Tonino più vero e intimo. Un entusiasmante viaggio nella vita del vescovo intransigente, che sconvolge positivamente la vita di una laica ‘poco incline a frequentare preti e chiese”, si legge in una nota.