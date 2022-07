Ue: assistenza allo sviluppo del Team Europe raggiunge i 70,2 miliardi di euro nel 2021

L’Ue e i suoi 27 Stati membri hanno continuato ad aumentare l’aiuto pubblico allo sviluppo ai Paesi partner di tutto il mondo, raggiungendo 70,2 miliardi di euro nel 2021. Lo afferma un comunicato della Commissione europea. “Ciò corrisponde a un aumento del 4,3% in termini nominali e l’equivalente di 0,49% del reddito nazionale lordo collettivo, secondo i dati preliminari diffusi dal Comitato di assistenza allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico”. L’Ue e i suoi Stati membri, uniti in Team Europe, “confermano così la loro posizione di primo donatore mondiale, fornendo il 43% dell’Aps globale”. La commissaria per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, afferma: “Nel 2021, Team Europe ha aumentato ancora una volta la sua assistenza allo sviluppo in un momento cruciale in cui i nostri Paesi partner devono affrontare non solo sfide globali a lungo termine, ma anche le conseguenze dirette della guerra di aggressione combattuta dalla Russia contro l’Ucraina. Nonostante le circostanze difficili, rimaniamo impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Per raggiungere i nostri obiettivi, dobbiamo utilizzare le nostre risorse in modo più strategico ed efficiente. La nostra strategia Global Gateway, implementata nell’ambito dell’approccio Team Europe, è la via da seguire per rendere l’assistenza ufficiale allo sviluppo non solo una significativa fonte di finanziamento per raggiungere gli obiettivi di sviluppo, ma anche uno strumento efficace per stimolare gli investimenti privati al fine di raggiungere il necessario livello di finanziamento per lo sviluppo”.