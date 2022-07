Consiglio d’Europa: sito web e manuale su democrazia e diritti dedicati a ong e società civile

La società civile e le ong internazionali possono trovare nel Consiglio d’Europa e nei suoi organismi un riferimento, un sostegno, una protezione e un partner nel loro lavoro per i diritti umani, la democrazia e la giustizia. Un sito web mette a disposizione le informazioni necessarie per intessere il legame con questa organizzazione continentale che vede nella società civile “un elemento importante” della sua missione e il cui coinvolgimento “è cresciuto negli anni”. Sono oggi oltre 300 le ong internazionali che hanno lo status di partecipante al Consiglio di Europa e fanno parte della “conferenza delle ong”, coinvolta in numerosi comitati e iniziative del Consiglio. Nel 2019, gli Stati membri hanno anche concordato delle misure per rafforzare questo rapporto. Tra le risorse disponibili on-line, un manuale pubblicato nelle scorse settimane, che fornisce “una panoramica non esaustiva dei molti modi in cui il Consiglio d’Europa lavora con la società civile, collegamenti a informazioni approfondite e una guida su come la società civile può essere coinvolta nel lavoro dell’organizzazione”, spiega la segretaria generale del Consiglio, Marija Pejcinovic Buric, nell’introduzione. Le informazioni e le possibilità elencate si basano sul programma e sul bilancio 2022-2025 del Consiglio.