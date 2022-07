Diocesi: Pozzuoli, on line il nuovo sito web

Da oggi è on line il nuovo sito della diocesi di Pozzuoli. “La nostra diocesi si avvale dello strumento del sito web come portale per offrire informazioni riguardanti i vari aspetti della vita ecclesiale locale. In questi anni abbiamo visto crescere a dismisura l’importanza delle piattaforme social per la diffusione delle notizie, ma il sito, per sua natura, rappresenta per primo la presenza istituzionale di un ente su Internet”, spiega don Paolo Auricchio, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali.

Da oggi, prosegue, “è on line la nuova versione del sito diocesano, arricchito di una serie di nuove funzioni tra cui un modello grafico completamente responsivo che si adatta perfettamente ad ogni device (smartphone, tablet, pc); nuova gestione delle pagine delle parrocchie con gli orari delle sante messe, da oggi c’è la possibilità di consultarli per località o per periodo (celebrazioni di oggi, feriali, festivi); le notizie da oggi possono essere condivise direttamente su Facebook e Twitter, con gli appositi pulsanti”.

Don Auricchio esprime l’auspicio che “anche questo strumento possa concorrere al bene dell’evangelizzazione”.