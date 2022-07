Parlamento europeo: si chiude per ferie. A settembre tornano riforme Ue, Green Deal, intelligenza artificiale e salario minimo

Gli eurodeputati si preparano per le ferie: i lavori delle commissioni si fermeranno dal 25 luglio al 22 agosto, si legge sul sito del Parlamento europeo, mentre la prossima assemblea plenaria sarà in settembre, dal 12 al 15. Sarà un appuntamento importante perché sarà presente a Strasburgo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per l’annuale dibattito sullo “stato dell’Unione”. Oltre a fare il punto sui progressi delle politiche europee in ambito energetico, ambientale ed economico, la presidente dovrà riferire sui passi che la Commissione intende intraprendere per rispondere alle richieste espresse dai cittadini attraverso la Conferenza sul futuro dell’Europa e in particolare le proposte di riforma dell’Ue. Nei mesi autunnali il Parlamento continuerà a lavorare per il sostegno all’Ucraina, ridurre la dipendenza dal gas russo e favorire la transizione verde. Nell’agenda del Parlamento c’è anche il voto sulla norma per l’Intelligenza artificiale, il lavoro per promuovere l’uguaglianza di genere nei consigli di amministrazione delle aziende e il salario minimo. A dicembre la consegna al vincitore dell’edizione 2022 del premio Sakharov, riconoscimento attribuito a chi difende i diritti umani e la libertà di pensiero. In un video, il Parlamento riferisce ai cittadini la propria agenda.