Diocesi: Teano-Calvi e Alife-Caiazzo, al via oggi la Settimana di formazione e approfondimento sulla Parola di Dio

Dopo due anni di pausa legati alle restrizioni relative alla diffusione del Covid-19, ritorna la settimana di formazione e approfondimento sulla Parola di Dio, promossa dal vescovo di Teano-Calvi e di Alife-Caiazzo, mons. Giacomo Cirulli: abitudine consolidata nella diocesi di Teano-Calvi e che ora coinvolge anche quella di Alife-Caiazzo. Si terrà da oggi, 18, al 22 luglio alle 20, in alcuni luoghi particolarmente significativi per la tradizione e la spiritualità dei due territori diocesani.

La Settimana biblica si colloca nel contesto del cammino sinodale. “Facendo tappa in diversi luoghi simbolo dell’identità di fede del popolo delle due diocesi, alcuni relatori esperti nello studio della Sacra Scrittura ci guideranno ad entrare nelle profondità della Sacra Pagina, allo scopo di rintracciare, seppure in maniera non esaustiva, il filo conduttore della sinodalità all’interno della Parola che la tradizione della Chiesa ci ha insegnato e che ci ha consegnato come mandato”, spiega Massimiliano Domenico Piciocchi, direttore dell’Ucs di Teano-Calvi, su Clarus on line.

Il primo incontro si svolgerà nella cornice del santuario della Madonna dei Lattani a Roccamonfina e sarà tenuto dal vescovo Cirulli che farà riferimento all’ascolto delle Scritture come dimensione fondamentale della vita della Chiesa così come annuncia il Documento preparatorio.

Successivamente, a Castel di Sasso, padre Antonio Di Masi declinerà per brevi cenni il cammino del popolo di Israele, dall’Esodo all’Alleanza, dalla schiavitù al popolo sacerdotale. Mercoledì 20 luglio presso l’Istituto Padre Semeria a Sparanise, don Massimiliano Domenico Piciocchi metterà a tema la sinodalità all’interno della Chiesa degli Atti degli Apostoli. Il giorno successivo presso il santuario di Santa Maria Occorrevole a Piedimonte Matese don Emilio Salvatore, preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sottolineerà la dimensione celebrativa del camminare insieme, a partire da una meditazione del brano del libro del Deuteronomio (26,1-11). Concluderà la settimana un nuovo intervento del vescovo su “La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa” (tratto da un Documento della Commissione teologica internazionale).