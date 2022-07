Sport: Csi, assegnati gli ultimi 12 titoli italiani in 7 regioni diverse

Il fine settimana scorso a Cesenatico sono stati assegnati gli ultimi 12 titoli dei campionati nazionali a squadre di volley, basket e calcio ad 11, a 7 e a 5 delle categorie Top Junior ed Open del campionato italiano del Csi-Centro sportivo italiano, che ha coinvolto 46 squadre di 27 città di 12 regioni italiane. L’Emilia Romagna porta a casa 4 successi con il Magreta di Modena nel Basket Top Junior maschile, il Santos 1948 di Reggio Emilia nel Basket maschile Open, e nella categoria riservata ai disabili intellettivo-relazionali con l’Asd Sport insieme di Reggio Emilia nel Calcio a 5 Dir, e la Virtus Bagnolo nel Calcio a 5 Dir Super Plus. Il titolo del calcio a 5 open femminile viene vinto dal quintetto del Club San Nicolò di Acireale, mente quello maschile dalla Stella Polare di Cuneo. Nel calcio a 7 vince l’Asd Fitore Fc di Como, mentre nel calcio a 11 è l’Asd Lazise di Verona ad aggiudicarsi i titolo. Nella pallavolo open femminile il Liotri Volley Asd di Catania vince lo scudetto, in quella maschile il Villa Flaminia Sporting Club di Roma, in quella mista il Puma Volley di Macerata, mentre nella categoria Top Junior della pallavolo femminile è il Santa Rita Volley Milano Asd a vincere il titolo nazionale del Csi.