Bioetica: un manuale per “presentare ai bambini e ai ragazzi le grandi domande”

“Presentare in maniera obiettiva ai bambini e ai ragazzi le grandi domande della Bioetica, che sorgono in ciascuno di noi innanzi ad un progresso scientifico-tecnologico, che a volte ci disorienta”. Questo l’obiettivo dell’app Keys to Bioethics – Manuale di Bioetica per i giovani, realizzata dalla Fondazione Jérôme Lejeune e dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita della Santa Sede. A chiusura dell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” e a pochi giorni dal X Incontro mondiale delle famiglie, l’app – lanciata durante la Gmg di Panama nel 2019 – viene ora pubblicata in formato e-book in 4 lingue (italiano, inglese, spagnolo e portoghese). La versione in lingua francese è di prossima uscita. “Con questo Manuale di Bioetica desideriamo offrire ai giovani di tutto il mondo uno strumento pratico e attuale per rispondere ad alcune delle domande che si annidano nella loro mente di fronte alle grandi sfide provocate dal progresso scientifico e tecnologico. Risposte chiare, semplici ma esaurienti, che possano aiutare i giovani a cogliere la verità sulla bellezza e l’unicità di ogni vita umana”, dichiara in una nota il card. Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita: “Il Manuale di Bioetica per i Giovani – aggiunge Jean Marie Le Méné, presidente della Fondazione Jérôme Lejeune – presenta in modo oggettivo le grandi domande della bioetica, che si pongono a tutti. Avendo come fondamento la scienza e la ragione, ma nell’orizzonte ultimo della teologia e del Magistero della Chiesa, Keys to Bioethics permette al lettore di comprendere in modo semplice, grazie ad una informazione precisa e rigorosa, che la vita umana è bella e che è necessario avere su di essa uno sguardo di stupore, per rimuovere gli ostacoli che ne annebbiano la comprensione. Se queste pagine riusciranno ad accrescere le nostre conoscenze riguardo la vita e a farci comprendere che abbiamo tutti una missione di custodi nei confronti di ogni vita umana, allora avranno raggiunto l’obiettivo”. Keys to Bioethics – Manuale di Bioetica per i giovani è stato realizzato in collaborazione con la Divisione Servizi Web del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede.