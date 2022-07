Corea del Sud: Salesiani, la Conferenza annuale dell’Associazione dei Cooperatori

Foto Ans

Quasi trecento Salesiani Cooperatori della provincia coreana hanno tenuto il tradizionale convegno annuale dal 3 al 17 luglio in cinque zone del Paese. È stata infatti la prima volta, dopo gli incontri svolti online a causa della pandemia, che sono stati organizzati incontri in presenza negli ultimi tre fine settimana. Gli incontri, riferisce l’agenzia salesiana Ans, si sono tenuti il 3 luglio nella zona della provincia di Seul- Gyeonggi; il 10 luglio nella zona centrale di Daejeon e il 17 luglio nella zona Sud-Ovest-Gwangiu, nel Sud-Est della regione di Busan, Changwon e nella zona dell’Isola di Jeju. L’intero convegno è stato preparato e accompagnato dai membri del Consiglio ispettoriale e dal coordinatore Andrea Park Man-sik, lavorando fianco a fianco con i delegati ispettoriali don Bosco Park e suor Gertruda Kim. Il tema di questo convegno annuale è stato ispirato dalle parole di San Francesco di Sales “Fate tutto per amore, nulla per forza”. Ogni anno la provincia coreana offre due occasioni di ritiro (Avvento e Quaresima) e una giornata di conferenza annuale nel mese di luglio. Questa formazione dei Salesiani Cooperatori sta dando molteplici frutti nella vita, nella missione e testimonianza quotidiana di questo gruppo, il più numeroso della Famiglia Salesiana in Corea del Sud.