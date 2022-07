Musica: Livorno, un reading teatrale su Mascagni e Verga

Due insigni personaggi che nella realtà non si sono mai incontrati, ma le cui personalità hanno “duellato” grazie alla Cavalleria Rusticana. È il tema del reading teatrale “Mascagni vs Verga”, interpretato dagli attori Alessandro Preziosi e Marco Bocci, per la prima volta insieme sul palco. L’evento, organizzato nell’ambito del Mascagni Festival in occasione del centenario della morte di Giovanni Verga, è andato in scena ieri sera a Livorno in anteprima nazionale. “Mascagni VS Verga è un reading teatral/musicale che racconta, non senza punte ironiche, le personalità di due dei più grandi mostri sacri del panorama culturale italiano di tutti i tempi”, spiega il direttore artistico del Mascagni Festival, Marco Voleri: ” Il pomo della discordia – manco a dirlo – è proprio Cavalleria Rusticana, la novella perfetta scritta da Verga che grazie al talento di Mascagni è diventata un’opera musicale conosciuta in tutto il mondo. Così, in un dialogo immaginario e surreale tra Mascagni e Verga, sono stati narrati particolari, punti di vista, suggestioni e provocazioni rispetto ad una storia che, ai tempi, finì sui giornali ed in tribunale”. Con questo spettacolo – spiegano gli organizzatori, si vuole inaugurare, da quest’anno, un percorso teso all’approfondimento della vita di Mascagni, dei suoi rapporti con alcuni illustri profili culturali del suo tempo, con il preciso scopo di contaminare un festival naturalmente incentrato sulla musica del compositore livornese con racconti che riguardino ora il rapporto con Verga, domani quello con D’Annunzio e più avanti un approfondimento doveroso riguardante colui chi è stato compagno di studi a Milano, con cui ha condiviso momenti importanti, Giacomo Puccini. Gli eventi in programma, in calendario fino al 3 settembre, viaggeranno dalla Fortezza Vecchia alla Fortezza Nuova, dal Santuario di Montenero alla Terrazza Mascagni, coinvolgendo la provincia livornese con eventi di “Terre mascagnane” e varcando i confini labronici, con due eventi del “Mascagni Fuori porta”, a Lucca e Coimbra (Portogallo).