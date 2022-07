Papa Francesco: “i media digitali possono unirci”

“Diffondere lo Spirito di Gesù Dristo nel linguaggio della comunicazione mediatica contemporanea”. È l’invito contenuto nel messaggio inviato dal Papa ai partecipanti al Signis World Congress 2022, in programma presso la Sogang University di Seoul dal 15 al 18 agosto sul tema: “Pace nel mondo digitale”. “In questi giorni segnati dal nuovo irrompere della violenza e dell’aggressione nel nostro mondo – scrive Francesco – è significativo che voi abbiate scelto come tema del vostro congresso mondiale ‘pace nel mondo digitale’”. Secondo il Papa, infatti, “la rivoluzione digitale degli ultimi decenni ha dato prova di essere un mezzo potente per promuovere la comunione e il dialogo all’interno della nostra famiglia umana”. “Durante i mesi del lockdown dovuto alla pandemia – l’analisi di Francesco – abbiamo visto chiaramente come i media digitali possono unirci, non soltanto diffondendo informazioni essenziali, ma anche creando ponti nella solitudine e nell’isolamento e, in monti casi, unendo intere famiglie e comunità ecclesiale nella preghiera e nel servizio”.