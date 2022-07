Diocesi: Adria-Rovigo, Fondo di 50mila euro gestito da Caritas per sostenere chi è in difficoltà per il “caro bollette”

La diocesi di Adria-Rovigo ha destinato 50mila euro per le persone e le famiglie in difficoltà nel pagamento delle utenze energetiche 2022 arretrate, costituendo un apposito Fondo gestito dalla Caritas diocesana. Ne dà notizia la stessa diocesi spiegando che “si tratta di un primo intervento, al quale potranno seguirne altri e che potrà essere incrementato anche con il contributo di Enti, Istituzioni, Fondazioni, privati cittadini”. “Destinatari dell’intervento – viene precisato – sono le persone fisiche, i nuclei familiari costituiti da almeno una persona, domiciliate del territorio della diocesi di Adria-Rovigo, che hanno accumulato più di una bolletta/fattura per utenze domestiche energetiche, energia elettrica e riscaldamento, emesse nell’anno 2022, impagate alla data del 7 luglio 2022, non oggetto di contributo da parte di altri Enti. Per accedere ai benefici del fondo si deve fare richiesta alla Caritas diocesana per il tramite delle parrocchie della diocesi”.

Sarà compito della Caritas diocesana esaminare e approvare le singole richieste di erogazione sulla base delle richieste ricevute. “Il Fondo – viene sottolineato – si prefigge, in questa prima assegnazione, di erogare al massimo 500 euro a ciascun richiedente, non superando l’importo delle bollette/fatture impagate. Il pagamento sarà effettuato da Caritas diocesana attraverso le parrocchie”.