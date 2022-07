Diocesi: Pinerolo, dall’accordo con Acea Pinerolese nascono le Comunità energetiche rinnovabili

La diocesi di Pinerolo unisce le “energie” con Acea Pinerolese per sostenere la grande sfida della transizione energetica nel Pinerolese, attraverso la nascita di Comunità energetiche rinnovabili e l’efficientamento degli edifici.

Il progetto, siglato con una Convenzione tra le parti, prevede lo sviluppo di azioni nell’ambito della riqualificazione energetica degli edifici di proprietà della diocesi, nella promozione di attività di comunicazione per disseminare un’azione virtuosa e proattiva su tutto il territorio e favorire lo sviluppo di Comunità energetiche rinnovabili, come luogo di coesione sociale e messa in pratica del richiamo di Papa Francesco con l’enciclica Laudato si’ di prendersi cura della nostra Casa Comune, la Terra. “Non è più sufficiente fare parole o proclami – afferma il vescovo, mons. Derio Olivero – occorre fare azioni, gesti concreti. Con questa Convenzione ci impegniamo a operare gesti concreti per la cura della nostra Casa Comune”. Con l’accordo, la diocesi di Pinerolo si impegna a valutare congiuntamente con Acea iniziative orientate a favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica sugli edifici di sua proprietà, fra questi anche l’edificio recentemente acquisito della ex caserma dei Carabinieri di Pinerolo.