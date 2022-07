Coldiretti: giovedì 21 luglio, a Roma, l’assemblea nazionale

È in programma per giovedì 21 luglio, a Roma, l’Assemblea nazionale della Coldiretti. I lavori, che saranno ospitati presso il centro congressi di Palazzo Rospigliosi in via XXIV Maggio 43, prenderanno il via alle 9.30 con la relazione del presidente nazionale, Ettore Prandini, alla presenza degli agricoltori provenienti dalle campagne di tutto il territorio italiano.

“Sarà l’occasione – spiega l’associazione in una nota – per fare il punto sulla situazione del Paese, l’economia, il lavoro e il settore agroalimentare rispetto alle emergenza guerra e siccità, alla presenza di esponenti istituzionali e del mondo politico ed economico. Previste analisi sull’impatto del conflitto, con l’aumento dei prezzi e dell’inflazione, della siccità, della ripresa dei contagi Covid e della crisi politica con il rischio instabilità, sul sistema agroalimentare, con esposizioni per toccare con mano i rischi che si addensano sulle tavole degli italiani”.

Sarà possibile seguire i lavori dell’Assemblea nazionale anche in diretta streaming sul sito web della Coldiretti.