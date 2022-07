Sanità: Acquaviva delle Fonti, in mattinata visita all’ospedale Miulli del presidente della Regione Puglia, Emiliano

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, visiterà questa mattina l’ospedale ente ecclesiastico “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Al governatore, viene spiegato in una nota, saranno illustrate le ultime innovazioni tecnologiche e i progetti di sviluppo dell’edilizia universitaria implementati presso il nosocomio. “Sarà una giornata all’insegna del progresso sanitario”, affermano dal “Miulli”. La mattinata si aprirà alle 11 con i saluti istituzionali di Davide Carlucci e Giuseppe Nitti, rispettivamente sindaco di Acquaviva delle Fonti e di Casamassima. Seguiranno gli interventi di mons. Giovanni Ricchiuti, arcivescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e governatore dell’ente ecclesiastico “F. Miulli”, di Rocco Palese, assessore alla Sanità della Regione Puglia, di Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Promozione della salute della Regione Puglia, e di Mauro D’Amato, direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia alla Libera Università del Mediterraneo. Le conclusioni della mattinata saranno affidate al presidente Emiliano.

I corsi di laurea in “Medicina e Chirurgia” e in “Infermieristica”, realizzati in sinergia con la Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”, rispondono – viene osservato nella nota – ad “un’esigenza largamente avvertita in campo sanitario, quella dell’innalzamento del numero di professionisti del settore con alta specializzazione”.