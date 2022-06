Venezuela: Cev, “promuovere un giornalismo umano, sensibile e responsabile che persevera nella ricerca della verità”

Oggi la Commissione episcopale della comunicazione della Conferenza episcopale venezuelana (Cev) ha diffuso un messaggio in occasione della Giornata nazionale del giornalista, in cui si congratula con i professionisti della comunicazione per aver svolto il loro lavoro “con dedizione, impegno e responsabilità, a partire dal riconoscimento della propria vocazione al servizio dei fratelli”.

Nel messaggio i vescovi invitano i giornalisti a ricercare il bene comune e a porsi in un atteggiamento di ascolto attento, nonché ad esercitare una “buona comunicazione” che “non è sensazionalistica o cerca di impressionare, ma approfondisce le ragioni, cerca la comprensione degli uni e degli altri ed è rivolta a tutti, senza escludere nessuno”. Inoltre, li incoraggiano ad essere profeti di speranza, “che non smettono di comunicare il sogno di un Venezuela più giusto, fraterno e solidale” e che promuovono “un giornalismo umano, sensibile e responsabile che, anche in circostanze difficili, persevera nella ricerca della verità”.