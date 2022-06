Diocesi: Caserta, un sito per la Fondazione “Casa Fratelli Tutti”

A poco meno di un mese dalla nascita di “Casa Fratelli Tutti”, la Fondazione di partecipazione, promossa dalla diocesi di Caserta per realizzare il processo di rigenerazione dell’area ex Macrico, ha un sito tutto suo. L’atto costitutivo e lo statuto della neonata Fondazione sono stati sottoscritti il 31 maggio scorso davanti al notaio Alessandro De Donato, nell’episcopio di Caserta. La Chiesa diocesana ha voluto mettere nero su bianco quello che è l’impegno preso con i casertani: essere motore di una crescita in termini di qualità della vita cittadina. L’ente diocesano si propone non solo di curare il processo di rigenerazione dell’area Macrico: tra i suoi scopi sociali come è sancito nello statuto, vi è infatti il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale – attraverso servizi sostenibili, sociali, culturali, educativi, formativi, ricreativi, sportivi, assistenziali, idonei a migliorare la qualità della vita delle famiglie – che abbracciano l’intera diocesi di Caserta e la comunità insediata nel territorio casertano in modo da favorire la crescita in ambito sociale, culturale ed economico. La “Casa Fratelli Tutti” è una fondazione di partecipazione, avente personalità giuridica di diritto privato, iscritta nel Registro nazionale del Terzo Settore.