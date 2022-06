Strage di Ustica: Casellati, “ferita ancora aperta, dare risposte alle famiglie che le attendono da troppo tempo”

“La tragedia di Ustica è una ferita ancora aperta. Mi sono battuta con forza per la desecretazione degli atti e per l’accessibilità degli stessi a tutti i cittadini in nome della verità che non è ancora emersa dopo ben 42 anni. Il mio impegno continua per onorare il sacrificio di 81 vittime innocenti e per dare risposte alle famiglie che le attendono da troppo tempo”. Lo ha dichiarato oggi il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione del 42° anniversario della Strage di Ustica avvenuta il 27 giugno del 1980.