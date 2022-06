Diocesi: Caritas Spoleto-Norcia, da quest’anno ogni quattro mesi sarà pubblicato un report sulle attività svolte

(Foto: diocesi di Spoleto-Norcia)

La Caritas diocesana di Spoleto-Norcia dal 2022 pubblicherà ogni quattro mesi un report sulle attività svolte. “Lo scopo – sottolinea il direttore, don Edoardo Rossi – è quello di far conoscere le iniziative e progetti realizzati anche grazie ai fondi dell’8xmille della Conferenza episcopale italiana, ai finanziamenti di Caritas italiana, alle risorse diocesane, a quelle di privati e di aziende. Il documento si fa portavoce degli operatori e, soprattutto, dei tanti volontari Caritas che ogni giorno si dedicano al sostegno dei più poveri”.

Il “report” si basa sul profilo delle povertà rilevate e sui servizi attivati nel periodo gennaio-aprile 2022 raggruppati in quattro macro-aree.

Nei Centri di ascolto, diocesani e di pievania, hanno operato 66 volontari ed è stato fornito ascolto a 196 persone che hanno presentato richieste per acquisto di beni essenziali, di farmaci, per trasporto terapeutico e per orientamento al lavoro. In particolare 9 volontari hanno seguito e curato la distribuzione di 1.044 pacchi alimentari e la consegna di 52 spese alimentari al domicilio dei richiedenti. Sono stati registrati 13 interventi per gestire l’emergenza abitativa, cui se ne aggiungono altri 40 per l’acquisto di beni essenziali per un importo di 4.600 euro. La collaborazione efficace con il Comune di Spoleto e la Fondazione Carispo, attraverso la destinazione con cadenza annuale di appositi fondi, ha consentito di fornire sussidi a 49 persone del comprensorio diocesano per un totale di 13.200 euro: interventi finalizzati al sostegno sociale di famiglie in difficoltà economica (pagamento utenze domestiche, canoni di locazione, trasporto sanitario, tasse scolastiche, buoni carburante, ricariche telefoniche).

Nei primi quattro mesi del 2022 la Locanda della Misericordia “Ponziano Benedetti” ha distribuito 5.800 pasti (600 erogati presso i locali di via Cecili e 5.200 come pasti da asporto), per un totale di spese fisse sostenute di circa 9.000 euro (finanziate con donazioni private). Sono stati, invece, 70 i volontari che si sono alternati da gennaio ad aprile.

“L’amore…oltre le catene” – raccolta straordinaria di prodotti per l’igiene del corpo, indumenti sportivi e scarpe da ginnastica a favore dei detenuti in media sorveglianza della Casa di reclusione di Spoleto – ha visto anche il coinvolgimento, oltre ai fedeli delle parrocchie, di 60 alunni della prima e seconda media dell’Istituto comprensivo “G. Fanciulli” di Arrone e Ferentillo, che hanno comunicato on line con alcuni detenuti della struttura penitenziaria. Per il prossimo autunno previsto il coinvolgimento degli Istituti superiori di Spoleto.

Grazie ai fondi 8xmille della Cei, è stata avviata la “Fattoria socio educativa” per la riqualificazione del casolare della Confraternita della Misericordia in località Castellocchio di Eggi di Spoleto.

Con “Caritas Care”, nel 2021, 77 benefattori hanno sostenuto 95 adozioni di bambini nella Repubblica Democratica del Congo con un contributo di 12.863 euro.