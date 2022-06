Cammino sinodale: Molfetta, domani sera l’Assemblea pastorale diocesana

È in programma per la serata di domani, martedì 28 giugno, presso l’auditorium “Regina Pacis” di Molfetta l’Assemblea pastorale diocesana “Formarsi alla sinodalità”. Durante i lavori, che prenderanno il via alle 19.30, verrà riconsegnata la sintesi diocesana del cammino sinodale, inviata alla Cei, e saranno fornite le indicazioni per la fase narrativa (secondo anno).

All’assemblea, che sarà presieduta dal vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, mons. Domenico Cornacchia, interverrà don Francesco Zaccaria, docente di Teologia pastorale presso la Facoltà Teologica Pugliese. Alla serata, che sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web e sui canali social della diocesi, sono invitati a partecipare sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, i membri di Consiglio pastorale diocesano, Consulta delle Aggregazioni laicali e, per ogni parrocchia, cinque componenti del Consiglio pastorale più i due referenti parrocchiali del cammino sinodale.