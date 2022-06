Ong: ActionAid Italia, Mariangela Cassano nuova presidente. “Rafforzare l’alleanza con chi desidera aumentare la qualità della democrazia e della vita”

Mariangela Cassano è la nuova presidente di ActionAid Italia. È stata eletta nel corso dell’Assemblea generale dei soci, svoltasi il 25 giugno 2022. Succede a Davide Agazzi, presidente di ActionAid Italia dal 2021. Classe 1976, si occupa di comunicazione, networking, pubbliche relazioni, e organizzazione di eventi. È fondatrice della community #Donnecheammiro, nata nel 2020 per dare voce e valorizzare le storie di donne che vivono e lavorano con coraggio, vitalità, determinazione e passione per interconnettere fra loro donne in Italia e all’estero. Cassano da circa 22 anni opera nel settore della formazione ed è attualmente docente e consulente del Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università Tor Vergata per il master Oscuai – Organizzazione e sviluppo capitale umano in ambito internazionale. Dal 2005 è responsabile eventi presso la Fondazione Symbola. Precedentemente ha coperto la stessa carica all’interno della Federparchi – Federazione italiana parchi e riserve naturali. È rappresentante del comitato comunicazione e stampa di Inclusione Donna (#ID). Nel 2021 è rientrata tra le Unstoppable Women: classifica annuale di Startupitalia, tra le 150 donne da seguire nell’innovazione in Italia: fondatrici, manager, attiviste, ricercatrici che si distinguono per quello che fanno.

“Dopo dieci anni in ActionAid come socia, inizia per me una nuova avvincente sfida”, ha dichiarato la neo presidente: “Sono onorata di poter collaborare ancor più concretamente alla costruzione di un mondo più equo e più giusto. Nei tre anni di mandato l’obiettivo sarà quello di aumentare e rafforzare l’alleanza con soggetti pubblici e privati che insieme a noi desiderano aumentare la qualità della democrazia e della vita dei cittadini e delle cittadine italiane, in special modo dei giovani”. “Ringraziamo Davide per il lavoro svolto e l’impegno manifestato in questi anni e diamo un caloroso benvenuto a Mariangela nel suo nuovo ruolo”, ha affermato Marco De Ponte, segretario generale di ActionAid Italia, aggiungendo che “grazie alla sua lunga esperienza come professionista amministratrice, formatrice e innovatrice siamo certi che svolgerà con impegno il suo ruolo di Presidente ad ActionAid Italia. Le sue capacità e la sua passione saranno per noi una risorsa preziosa per perseguire e continuare il lavoro dell’organizzazione e portare a compimento la strategia Agorà 2028 nella lotta alle disuguaglianze sociali e ridando centralità alla partecipazione attiva di persone e comunità”.