Diocesi: Lucca, in settimana due appuntamenti per riflettere su accoglienza e di pace

In settimana la diocesi di Lucca propone due incontri per riflettere su accoglienza e di pace. Il primo incontro si intitola “Rileggere il passato per costruire il futuro” ed è promosso dall’Ufficio Migrantes, martedì 28 giugno, nel salone dell’arcivescovado alle 18. Si tratta di una tavola rotonda proposta attorno alla Giornata Onu del rifugiato del 20 giugno scorso e in vista della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 25 settembre. Interverranno don Bruno Frediani, parroco nella vallata di Camaiore, don Silvio Righi, parroco di Camaiore, Sara Vatteroni, coordinatrice regionale Migrantes, don Simone Giuli, direttore della Caritas, e Lino Paoli per la Comunità di Sant’Egidio. Il secondo incontro, intitolato “Osare la pace in tempi di incertezze”, è invece promosso dalla Commissione Giustizia e Pace e si terrà giovedì 30 giugno dalle 17.30 nel Salone dell’Arcivescovado. Tra gli altri interverrà anche don Renato Sacco, consigliere nazionale di Pax Christi. A entrambi gli incontri parteciperà l’arcivescovo Paolo Giulietti. Info: www.diocesilucca.it.