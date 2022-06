Politica: domani “Conferenza Jacques Delors” su Ue e nuove sfide generate dalla guerra in Ucraina

È fissata per domani, martedì 28 giugno, la seconda edizione della “Conferenza Jacques Delors” che si terrà presso la Cinémathèque française, Parigi XII. L’iniziativa – dal titolo “La promessa d’Europa” – è organizzata dall’Istituto che si ispira all’ex presidente della Commissione europea e si terrà al mattino dalle 10 alle 12.30 alla presenza della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Saranno presenti anche il presidente dell’istituto, Enrico Letta, e Antonio Vitorino, direttore generale dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni. I relatori, chiarisce un comunicato, “affronteranno le sfide che l’Unione europea deve affrontare a seguito del conflitto in Ucraina. I nostri scambi saranno anche l’occasione per insistere sull’importanza di preservare il modello democratico europeo nel contesto attuale”. La conferenza, che proseguirà nel pomeriggio con altri eventi, può essere seguita sia in loco a Parigi che online.