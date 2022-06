Diocesi: don Tornabene (Caritas Acireale), “nuovo magazzino ad Aci Sant’Antonio strumento per far vivere l’attività concreta della carità”

Dopo un periodo di restauro, il magazzino della Caritas di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania ma diocesi di Acireale, sarà inaugurato mercoledì 29 giugno alle 10 (via Umberto, 76). I locali del deposito sono stati ampliati nell’ambito del progetto “Ma.Ca.Di.2”, realizzato con i fondi dell’8xmille e destinati alla Caritas Italiana. Il magazzino è stato attrezzato per la conservazione e la distribuzione di generi alimentari freschi e congelati, provenienti da privati o dalle comunità parrocchiali. All’inaugurazione parteciperanno mons. Giovanni Mammino, vicario generale della diocesi di Acireale, don Orazio Tornabene, direttore della Caritas diocesana, gli operatori e i volontari. “Il nuovo magazzino – spiega don Tornabene – potrà dare risposte a coloro che soffrono per il persistere della crisi economico-occupazionale, accentuata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Gli effetti economici della guerra, inoltre, hanno registrato un notevole aumento di richieste da soddisfare. Il magazzino diocesano – conclude il sacerdote – non è solo un semplice luogo di stoccaggio e distribuzione di beni ma è anche strumento per far vivere l’attività concreta della carità e creare così legami e sinergie reciproche con i volontari delle comunità parrocchiali”.