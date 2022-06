Diocesi: Cagliari, College universitario Sant’Efisio primo in Sardegna a ricevere il riconoscimento di Collegio di merito

Il College universitario Sant’Efisio di Cagliari è il primo a ricevere dal ministero dell’Università e della ricerca il riconoscimento quale Collegio universitario di merito. Come spiega una nota dell’arcidiocesi, “a due anni di distanza dall’avvio dell’iter presso il ministero dell’Università e della ricerca, la struttura residenziale, ospitata all’interno dei locali di via monsignor Cogoni, diventa l’unica nell’Isola ad entrare a far parte della rosa dei ‘Collegi universitari di merito’, destinati ad ospitare studenti delle Università italiane, statali e non statali, che nel corso degli studi superiori abbiano dimostrato doti e impegno particolari e ottenuto risultati di eccellenza”.

Per l’occasione, domani, martedì 28 giugno, alle 10.30, presso la sala Benedetto XVI del Seminario arcivescovile di Cagliari (via monsignor Cogoni 9), si terrà una conferenza stampa alla quale parteciperanno l’arcivescovo diocesano e vicepresidente della Cei, mons. Giuseppe Baturi, il sindaco Paolo Truzzu, il magnifico rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola, il direttore del College e presidente della Fondazione monsignor Paolo Botto (ente gestore della struttura) don Emanuele Meconcelli, il presidente della Conferenza dei Collegi di merito (Ccum), Vincenzo Salvatore, e Luciano Colombo, prorettore alla ricerca dell’Università di Cagliari e componente del Comitato scientifico del College. Saranno inoltre presenti alcuni studenti, che racconteranno la loro esperienza all’interno del College. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine Facebook di arcidiocesi e College.