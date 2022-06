Diocesi: Sessa Aurunca, mons. Piazza ha ordinato tre diaconi permanenti

(Foto: diocesi Sessa Aurunca)

“Grati al Buon Pastore per il dono delle vocazioni al diaconato permanente, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di mons. Orazio Francesco Piazza, sabato 25 giugno, presso la chiesa cattedrale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Sessa Aurunca sono stati ordinati diaconi permanenti gli accoliti Nazaro Di Chiara, Egidio Nerone e Raffaele Villoni della comunità parrocchiale di San Rufino in Mondragone”. Ne dà notizia oggi la diocesi di Sessa Aurunca. “Un momento di gioia e di grazia per la diocesi di Sessa Aurunca e per la Comunità di San Rufino che vede l’ausilio di tre nuovi diaconi a servizio della Chiesa di Sessa Aurunca”, si legge in una nota.