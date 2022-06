Suor Luisa Dell’Orto: Caritas Italiana, “vicinanza nella preghiera ai familiari e alla Congregazione”

“Caritas Italiana, unendosi al dolore, alla preghiera e alla vicinanza a tutti i missionari espressi dalla Conferenza episcopale italiana, manifesta prossimità ai familiari e alla Congregazione” di suor Luisa Dell’Orto, religiosa lecchese di 65 anni delle Piccole sorelle del Vangelo di Charles de Foucauld, che sabato 25 giugno è stata uccisa ad Haiti, nella capitale Port au Prince. Da 20 anni era impegnata con i bambini di strada a Kay Chal, “Casa Carlo”, in un sobborgo poverissimo. “Casa Carlo”, ha ricordato Caritas Italiana in una nota diffusa ieri, “è stata ricostruita grazie ai fondi raccolti dalla Caritas Italiana con la colletta del 2010, promossa dalla Cei dopo il catastrofico terremoto che aveva colpito Haiti”. “Caritas Italiana – viene sottolineato – è ancora oggi accanto alla Chiesa e alla popolazione locale e un’operatrice è presente sull’isola per accompagnare gli interventi di ricostruzione insieme a Caritas Haiti”.