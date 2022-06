Giovanni Paolo I: al via l’edizione 2022 dell’“Appuntamento estivo con Papa Luciani”, un cammino verso la beatificazione del 4 settembre

(Foto ANSA/SIR)

“Siamo davvero molto felici di poter presentare il programma di questa nuova edizione dell’annuale rassegna ‘Appuntamento con Papa Luciani’: il 2022 per noi è un anno molto importante perché il 4 settembre il nostro amato Papa Giovanni Paolo I verrà beatificato”: Loris Serafini, direttore del Musal – museo Albino Luciani (www.musal.it) di Canale d’Agordo (Belluno), non nasconde l’emozione nell’annunciare il nuovo fitto calendario di eventi organizzato dalla fondazione Papa Luciani di Canale d’Agordo e dal museo Albino Luciani, in collaborazione con il comune di Canale d’Agordo e varie istituzioni.

Un calendario che accompagnerà per tutta l’estate i fedeli e i devoti di Papa Luciani fino al tanto attesto 4 settembre quando Papa Francesco proclamerà beato Albino Luciani e tutta Canale d’Agordo potrà seguire in diretta la cerimonia in piazza: “Non solo – aggiunge Serafini –: il 10 settembre nella chiesa arcipretale del paese si terrà l’incontro con Candela Giada, la ragazza guarita in maniera miracolosa grazie all’intercessione di Albino Luciani”.

Tra i molti eventi che l’edizione 2022 dell'”Appuntamento con Papa Luciani” dedica a Giovanni Paolo I sono da segnalare due incontri: il 6 agosto, verrà proiettato il documentario di Roberto Soramaè “Albino Luciani: un miracolo dalle Dolomiti” con intermezzi musicali della pianista Silvia Tessari; il 22 agosto, invece, verrà presentata la biblioteca storica curata da Albino Luciani, catalogata grazie alla Fondazione vaticana Giovanni Paolo I. E proprio la musica sarà invece la protagonista di vari appuntamenti, tra i quali il concerto del 23 luglio (“Per il Papa”, concerto lirico-sacro con gli artisti della masterclass internazionale tenuta da Adelisa Tabiadon e da Loris Peverada) e il concerto “Ecloga sull’altare dedicato al beato Giovanni Paolo I” di Attilio Campesato” del 23 agosto.

Un’attenzione particolare è stata poi dedicata alle mostre, con ben sei proposte: oltre alle mostre “I grandi silenzi. La Crocifissione di Cristo attraverso gli occhi, le mani e il cuore di Augusto Murer” (inaugurazione il 1° luglio presso il Museo Albino Luciani) e “Anna Rech, anche le donne emigravano… L’emigrazione in Brasile attraverso gli occhi, le mani e il cuore di Augusto Murer” (inaugurata sempre il 1° luglio ma alla Casa delle Regole), saranno infatti visitabili quelle dedicate a Valerio Da Pos (“Il poeta-contadino Valerio Da Pos nel bicentenario della morte”) e a don Antonio Della Lucia (“Don Antonio Della Lucia e latteria nel 150° delle latterie”). A queste si aggiungono la “Mostra sulla Confraternita dei Battuti” e quella filatelica, con l’annullo filatelico di domenica 4 settembre, giorno della beatificazione di Papa Luciani.

“Sarà un ‘Appuntamento con Papa Luciani’ molto sentito – conclude Serafini –, in questi anni non è mai mancato l’affetto della gente verso Albino Luciani e noi della Fondazione e del Musal ci siamo impegnati molto per offrire un programma ricco e vario. Un cammino verso la beatificazione da fare tutti assieme nel ricordo sempre vivo e presente di Papa Luciani”.