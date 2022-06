Diocesi: Brescia, nel pomeriggio il sindaco Delbono incontra i ragazzi del Grest di S. Angela Merici

Bambini, ragazzi ed animatori del Grest “Batticuore”, organizzato dall’oratorio di S. Angela Merici di Brescia, riceveranno nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 giugno la visita del sindaco Emilio Del Bono. L’incontro, al quale parteciperanno il parroco don Umberto dell’Aversana, il curato don Filippo Zacchi, e il direttore dell’Ufficio diocesano per gli Oratori, i giovani e le vocazioni, don Giovanni Milesi, prenderà il via alle 15.

“Gli ultimi due anni – si legge in una nota della diocesi – ci hanno fatto prendere la rincorsa per lanciarci nell’estate, ancora più motivati, entusiasti, più numerosi: nel solo Comune di Brescia sono attivi 34 Grest parrocchiali, con oltre 5.000 bambini e ragazzi iscritti, offrendo un servizio indispensabile per le loro famiglie”.