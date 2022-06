Strage di Ustica: Fico, “ricordare significa ribadire con forza la richiesta di verità contro ogni depistaggio”

“Ricordare la strage di Ustica oggi significa ribadire con forza la richiesta di verità e giustizia, contro ogni depistaggio, contro ogni falsità. E ribadire l’impegno delle istituzioni per l’accertamento di ogni singolo aspetto di quanto avvenne quella notte nei cieli italiani”. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione del 42° anniversario della Strage di Ustica avvenuta il 27 giugno del 1980.

“A 42 anni da quel 27 giugno rivolgo un doveroso omaggio alle 81 vittime”, ha proseguito la terza carica dello Stato, aggiungendo che “la mia sentita vicinanza va alle famiglie di chi perse la vita, che con forza hanno mantenuto viva la memoria e la richiesta di verità. A loro va la nostra gratitudine per aver difeso i valori della nostra Repubblica”.