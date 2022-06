G7 Salute: Speranza (ministro italiano), “sostegno a popolazione Ucraina. Sfida Covid è ancora aperta”

Si è svolto oggi, in videoconferenza, il G7 dei ministri della Salute, guidato dal ministro tedesco Karl Lauterbach, alla presenza della commissaria Ue Stella Kyriakides. L’incontro ha affrontato, tra gli altri, il tema della gestione dei feriti nel conflitto in Ucraina. “L’Italia ha attivato la sua macchina della solidarietà con la Protezione civile e le Regioni a sostegno dei profughi di guerra e della popolazione colpita, a cui sta fornendo ogni aiuto medico necessario. Durante la riunione si è discusso anche della nuova ondata di Covid e della prossima campagna di vaccinazione autunnale. È evidente che non siamo fuori dalla pandemia e che la sfida con il Covid è ancora aperta”, ha dichiarato il ministro italiano Roberto Speranza nel suo intervento.