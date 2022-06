Unità dei cristiani: delegazione del Patriarcato ecumenico in visita a Roma dal 28 al 30 giugno

Nel quadro del tradizionale scambio di Delegazioni per le rispettive feste dei Santi Patroni, il 29 giugno a Roma per la celebrazione dei Santi apostoli Pietro e Paolo e il 30 novembre a Istanbul per la celebrazione di Sant’Andrea apostolo, una Delegazione del Patriarcato ecumenico farà visita a Roma dal 28 al 30 giugno. La Delegazione sarà guidata dall’arcivescovo di Telmissos Job, rappresentante del Patriarcato ecumenico presso il Consiglio ecumenico delle Chiese e copresidente della Commissione mista internazionale per il Dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. L’arcivescovo Job sarà accompagnato dal vescovo di Alicarnassos Adrianos e dal diacono patriarcale Barnabas Grigoriadis. Mercoledì 29 giugno, la Delegazione del Patriarcato assisterà alla solenne Celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre e avrà delle conversazioni con il Dicastero per la Promozione dell’unità dei cristiani; giovedì 30 giugno, sarà ricevuta in udienza da Papa Francesco.