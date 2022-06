Lavoro e formazione professionale: Cnos-Fap, domani si presenta a Roma un Osservatorio interattivo per monitoraggio politiche attive per il settore

On line un Osservatorio interattivo volto al costante aggiornamento e monitoraggio delle Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Professionale nei diversi contesti regionali, con l’obiettivo di tracciare l’evoluzione delle relative policy nel nostro Paese e una ricognizione costante in tutte le Regioni italiane.

La piattaforma on line è stata realizzata dal Cnos-Fap (Centro nazionale opere salesiane – Formazione aggiornamento professionale) e da Pts e sarà presentata nell’ambito del “Seminario sulle politiche attive del lavoro e della formazione professionale – Le azioni del Pnrr tra Stato e Regioni”, domani 28 giugno (dalle 1 alle 17.30), a Roma, nella sala capitolare del chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva.

L’incontro sarà l’occasione per fare un bilancio aggiornato sul passato e guardare al futuro argomentando le modalità di attuazione del Programma Gol “Garanzia per l’occupabilità dei lavoratori”, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il quale sono stati stanziati 4,4 miliardi di euro da investire entro il 2025 e che vedrà coinvolti almeno 3 milioni di beneficiari.

Interverranno tra gli altri, la senatrice Alessandra Gallone; Fabrizio Bonalume, direttore generale del Cnos-Fap; Franco Chiaramonte, project manager Pts; Claudio Di Berardino, assessore della Regione Lazio e coordinatore della X Commissione Istruzione Università e Ricerca; Melania De Nichilo Rizzoli, assessore della Regione Lombardia per Formazione e Lavoro; Alessandra Nardini, assessore della Regione Toscana per Istruzione e Formazione professionale; Paola Nicastro, direttore di Arpal Umbria; Paolo Mora, direttore generale della Regione Lombardia; Gianni Bocchieri, coordinatore Nucleo Pnrr Stato-Regioni; Paola Vacchina, presidente di Forma.