Spagna: Madrid, domenica torna la processione del Corpus Domini e si prega per la pace in Ucraina

Domenica 19 giugno la Chiesa celebra la solennità del Corpus Domini e la diocesi di Madrid lo fa riprendendo la tradizionale processione attraverso il centro della città con il motto “Donaci la tua pace”. Con uno sguardo rivolto all’Ucraina e alla pace, l’arcivescovo di Madrid e ordinario dei fedeli cattolici di rito orientale in Spagna, card. Carlos Osoro, presiederà una messa, alle 10, nella parrocchia di Buen Suceso (Princesa, 43), dove normalmente si riunisce la comunità greco-cattolica ucraina. La celebrazione, animata dal coro Rtve, potrà essere seguita anche in diretta su La 2 di Tve.

Alla fine della celebrazione, il card. Osoro si recherà alla cattedrale di Santa María la Real de la Almudena, dove alle 12 presiederà una messa in occasione della solennità del Corpus Domini. Successivamente, tra le 13.30 e le 17.30, il Santissimo Sacramento rimarrà esposto presso l’altare della Vergine per l’adorazione, a turno.

Alle 19 partirà dalla cattedrale la solenne processione con il Santissimo Sacramento, che tornerà in piazza dopo due anni a causa della pandemia, per poi tornare al tempio. Prima il porporato benedirà con il Santissimo Sacramento i fedeli radunati in Plaza de la Almudena.