Coronavirus Covid-19: Imola, positivo al tampone il vescovo Mosciatti. Ha sintomi lievi ed è in isolamento

La diocesi di Imola comunica che il vescovo, mons. Giovanni Mosciatti, è risultato positivo al Covid dopo l’esecuzione di un tampone di controllo nella giornata di ieri. “Il nostro vescovo presenta lievi sintomi della malattia ed è in isolamento; la presenza agli eventi pubblici in agenda è annullata, gli appuntamenti saranno rimandati a data da destinarsi o annullati. A mons. Mosciatti vanno gli auguri di una pronta e rapida guarigione e la nostra vicinanza nella preghiera”, si legge in una nota della diocesi.