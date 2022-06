Coronavirus Covid-19: Anelli (Fnomceo), “mancano le condizioni per abolire l’isolamento dei positivi”

“Manderemmo in giro un malato di morbillo a diffondere la malattia? No. E lo stesso dobbiamo fare con il Covid, per solidarietà ai soggetti più fragili per i quali la malattia può avere esiti gravi. Non dobbiamo sovraccaricare gli ospedali”. Non ha dubbi il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, commentando in un video l’ipotesi di eliminare l’obbligo di isolamento domiciliare per chi risulti positivo al virus Sars-CoV-2.

“I contagi sono in risalita – argomenta – i ricoveri ospedalieri sono in leggero aumento, abbiamo ancora quasi 400 morti a settimana: il consiglio è quello di riflettere, perché non ci sono le condizioni per eliminare l’isolamento domiciliare per i positivi”.

“Tutti i medici – conclude Anelli – conoscono le procedure per evitare il diffondersi di malattie altamente contagiose: fidiamoci dei medici”.