Edizioni Dehoniane Bologna: card. Zuppi, “abbiamo tanto bisogno di cultura e di cultura religiosa”

“Sono contento perché le Edizioni Dehoniane Bologna (EDB) sono un patrimonio di cultura e di riflessione religiosa della Chiesa italiana e per quella ‘B’ che sta per Bologna”. Sono le parole con le quali l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, esprime la soddisfazione della Chiesa bolognese dopo aver appreso la notizia delle nuove prospettive delle Edizioni Dehoniane Bologna a seguito dell’aggiudicazione dell’asta di vendita. “La nostra Chiesa bolognese era preoccupata che questo patrimonio venisse perduto e da molto tempo seguivamo con attenzione la vicenda anche per salvaguardare i lavoratori. L’asta di vendita è stata aggiudicata e ha dimostrato che c’è un grande valore in quel patrimonio culturale ed editoriale. Il futuro è importante, non deve essere soltanto quello di conservare ma anche di rilanciare perché abbiamo tanto bisogno di cultura e di cultura religiosa”.