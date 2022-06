Solidarietà: Rho, lunedì al via il 42° convegno delle Caritas diocesane. “Camminare insieme sulla via degli ultimi”

Inizia lunedì 20 giugno a Rho (Mi) il 42° convegno delle Caritas diocesane che proseguirà fino al 23 giugno. “Camminare insieme sulla via degli ultimi. ‘E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino’ (Mt 10,7)” è il titolo dell’appuntamento. “Un’occasione per rileggere l’impegno Caritas, dentro il cammino e con stile sinodale, per arrivare a definire insieme gli elementi e gli indicatori che caratterizzano attività, servizi e opere e condividere esperienze. Un confronto sul lavoro e sulla presenza Caritas nei contesti sociali ed ecclesiali, in un quadro aperto, che purtroppo, oltre che delle conseguenze della pandemia deve ora tener conto anche della guerra in Ucraina, con un obiettivo preciso: andare in cerca dei più deboli, fino alle frontiere più difficili per renderli protagonisti della propria vita. Camminare insieme a loro, ripartire da loro, tenendo presente la via del Vangelo e tenendo aperta la via della creatività, puntando in particolare sui giovani”, si legge in una nota diffusa oggi da Caritas italiana.

Il convegno si apre proprio nella Giornata mondiale del rifugiato e, accanto al crescere delle povertà, vuole sottolineare anche semi e segni di speranza. I dati Istat confermano per il 2021 che in Italia ci sono 5,6 milioni di persone in povertà assoluta e la rete delle Caritas, che già nel 2020 aveva sostenuto 1,9 milioni di persone, intensifica l’impegno e l’attività di osservazione permanente, grazie agli oltre 2.600 centri di ascolto in rete, in 193 diocesi. Le priorità nell’intervento sono strettamente collegate ai volti di povertà rilevati nel territorio e sono fatte di ascolto attento e di accompagnamento, con un’attenzione preferenziale verso i più fragili e i meno tutelati.

Lunedì 20 giugno, con inizio alle 16, dopo i saluti delle autorità civili e dell’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, intervengono il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia e presidente di Caritas italiana, mons. Valentino Bulgarelli, sottosegretario della Cei. In serata sono previsti incontri tematici su giovani, comunicazione e la presentazione di un quaderno sulle migrazioni. Info: www.caritas.it.