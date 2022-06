Serra International Italia: il card. Beniamino Stella è il nuovo consulente episcopale

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il card. Beniamino Stella è il nuovo consulente episcopale di Serra International Italia. Succede a mons. Jorge Carlos Patrón Wong, trasferito alla sede metropolitana di Jalapa in Messico. La nomina è stata resa nota nel corso dell’ultimo Consiglio nazionale del Serra International Italia (Cnis) ad Assisi. La nomina, dopo l’accettazione del cardinale, è stata ufficializzata dalla presidente nazionale Paola Poli ed è stata accolta “con viva gioia da parte di tutto il Serra là radunato – si legge in un comunicato -, che non ha mancato di far sentire il proprio affetto con un accorato applauso”. Il card. Stella, prefetto emerito della Congregazione per il clero, ha rivolto ai presenti un indirizzo di saluto: “Vorrei che ciascuno di noi assumesse davanti al Signore la missione spirituale di accompagnare un sacerdote nel cammino quotidiano del ministero sacerdotale, implorandone la perseveranza, e con essa il dono della gioia che il Signore riserva ai suoi servi fedeli”. “Da parte mia – ha aggiunto il cardinale – assicuro a tutti i soci la mia preghiera affinché insieme possiamo assolvere la missione che il Signore della messe, attraverso la Chiesa, ci ha affidato. Essere Serrani è una vocazione di cui dobbiamo essere ogni giorno grati al Signore. Sentiamola come un dono dello Spirito Santo e un singolare suo privilegio di grazia”.