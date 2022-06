Diocesi: Trento, domani presentazione del bilancio 2021

Domani, sabato 18 giugno, a Trento nell’aula magna dell’Arcivescovile (via Endrici, 23) con inizio alle ore 9.30, l’arcidiocesi di Trento presenta il proprio bilancio 2021 e di altri otto enti afferenti: Fondazione Comunità solidale, Seminario, Fondazione Fraternitas, Casa del clero, Museo diocesano tridentino, Vita Trentina Editrice, Fondazione Causa pia Battisti e, per la prima volta, il bilancio del Collegio arcivescovile.

All’incontro sono invitati – nuovamente in presenza a quasi tre anni dall’ultima occasione (era il settembre 2019) – parroci e membri dei comitati affari economici delle parrocchie, ai quali saranno fornite anche informazioni utili in merito alla gestione amministrativa delle comunità parrocchiali sul territorio.

È previsto l’intervento dell’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, dell’economo diocesano Claudio Puerari, del rettore e dell’amministratore del Collegio Arcivescovile rispettivamente Bruno Daves e Franco Debiasi.