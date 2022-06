Servizio civile: Rimini, la Comunità Papa Giovanni XXIII ha attivato diversi progetti. Candidature aperte fino al 13 luglio

La Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini ha attivato diversi progetti di Servizio civile per il 2022. Progetti che si svolgeranno nei territori di Rimini e Ferrara, e che rientrano nell’ambito del Servizio civile regionale 2022 dell’Emilia-Romagna. Quindici le posizioni aperte dalla comunità riminese, rivolte ai giovani della fascia d’età 18-29 anni: le candidature potranno essere presentate fino al 13 luglio, per esperienze formative che prevedono un contributo di 439,50 euro al mese (per informazioni: serviziocivile.apg23.org/servizio-civile-regionale).

Per quanto riguarda il territorio di Rimini, la Comunità Papa Giovanni XXIII prevede il progetto 2022 “Nuove generazioni”, che partirà il 1° ottobre e proseguirà fino al 2023, per 10 mesi. Sono 12 le posizioni ricercate per questo progetto, che avrà al centro lo svolgimento di attività a sostegno di minori e giovani stranieri, giovani con disabilità o persone senza fissa dimora, presso sedi della Comunità e di enti co-progettanti, da sempre attivi nel tessuto sociale romagnolo. In particolare, 3 posizioni saranno riservate a giovani con bassa scolarizzazione, che hanno cioè il solo diploma di scuola secondaria di primo grado, presso l’Associazione Arcobaleno Casa dell’intercultura, Gruppo educativo territoriale Miramare “Amistad” e Casa Karibu. A Ferrara, invece, la Comunità realizzerà il progetto “Percorsi di autonomia 2022”, che si svolgerà a partire dal 1° settembre e durerà 11 mesi. Sono 3 le posizioni ricercate, per svolgere attività a sostegno di persone con disabilità presso il centro aggregativo La Bottega di Giuseppe. Anche a Ferrara, un posto è riservato a giovani con un titolo di studio inferiore a quello di scuola secondaria di secondo grado o che abbiano già presentato la propria candidatura ad un bando di servizio civile risultando idonei non selezionati.