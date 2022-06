Diocesi: Savona, oltre mille studenti in visita al complesso museale della cattedrale durante l’anno scolastico

(foto diocesi Savona-Noli)

L’anno scolastico 2021/2022 nella diocesi di Savona ha fatto registrare nel complesso museale della cattedrale Santa Maria Assunta una straordinaria affluenza di studenti di ogni ordine grado, grazie anche alle numerose attività didattiche organizzate dalla direzione con il gruppo di studio e ricerca. Sono stati contati oltre 1.000 studenti italiani, escludendo i circa 200 provenienti dall’estero ed in particolare dalla Spagna. Numeri che fanno ritenere utile il lavoro portato avanti nel progetto di fruizione pedagogica dei contenuti artistici del patrimonio, che prevede incontri didattici con laboratori formativi, misurati alle fasce di età scolastiche. Particolare risposta si è registrata in occasione della “Festa in Sistina” di metà maggio, oltre che per l’evento museale Cei sulle “Meraviglie nascoste” del patrimonio, con visite straordinarie organizzate per le scuole della provincia. Per aiutare i docenti a fare scuola sul territorio, l’Archivio diocesano, offre la visione di antichi testi medioevali di recente restauro, tra questi il manoscritto etiope. L’ultima visita organizzata di studenti e famiglie, è stata quella l’Istituto comprensivo di Albisola Superiore, interessata agli appartamenti di Papa Pio VII, utili per spiegare le vicende napoleoniche. L’apertura al pubblico è prevista nei sabati e nelle domeniche con orario 10-12 e 16-18, mentre dal lunedì al venerdì su prenotazione al numero 3270281083 o via e-mail all’indirizzo visitasistina@diocesisavona.it. È anche possibile collegarsi da qualsiasi dispositivo al sito web www.1536.it per vedere e ascoltare gratuitamente le guide al complesso monumentale.