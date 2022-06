Sinodo: Roma, il 20 giugno alla Lateranense un convegno su “identità e obiettivi”

“Fare esperienza di sinodalità, mettersi in ascolto gli uni degli altri e tutti in ascolto dello Spirito Santo per scoprire ciò che Egli dice oggi alla Chiesa attraverso queste realtà ecclesiali”. Questo l’obiettivo del convegno “Identità e obiettivi nel cammino sinodale della Chiesa”, che si terrà lunedì prossimo, 20 giugno, a Roma, presso la Pontificia Università Lateranense. Il convegno è organizzato dalla Pontificia Università Lateranense e dall’Istituto universitario Sophia di Loppiano (Italia) e promosso da: Movimento dei Focolari, Comunità dell’Emmanuele, Comunità Shalom, Fazenda de Esperança e Nuovi Orizzonti. L’evento – spiegano i promotori – giunge in un contesto mondiale ed ecclesiale complesso che ha chiamato i Movimenti e le Nuove Comunità ad incontrarsi per affrontare insieme le numerose sfide attuali. Si legge infatti nel testo introduttivo: “La pandemia ci ha costretti ad interrogarci profondamente sulla nostra identità, in ascolto del grido dell’umanità, ed ha accresciuto in tutti la convinzione che il camminare insieme non è facoltativo. Il percorso del sinodo sulla sinodalità chiama i Movimenti Ecclesiali e le Nuove Comunità a dare un contributo specifico secondo i suoi nodi tematici: comunione, partecipazione e missione”. L’appuntamento, inoltre, intende “dare un impulso allo studio teologico di queste realtà ecclesiali, per conoscere e comprendere sempre meglio la loro identità profonda, i punti di incontro e collaborazione al servizio della Chiesa e dell’umanità”. Interverranno: card. Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, Famiglia e Vita; card. Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina; Linda Ghisoni, sottosegretario del Dicastero per i Laici, Famiglia e Vita; mons. Piero Coda, segretario generale della Commissione Teologica Internazionale e professore di Ontologia Trinitaria presso l’Istituto Universitario Sophia; Elena Di Bernardo, Facoltà di Diritto Canonico, Institutum Utriusque luris, Pontificia Università Lateranense; Mary Healy, Sacred Heart Major Seminary di Detroit, USA; Luigino Bruni, docente ordinario di Economia politica e coordinatore del dottorato in Scienze dell’Economia Civile, Università Lumsa di Roma. Per i Movimenti e le nuove comunità che hanno promosso l’evento, saranno presenti: Margaret Karram, presidente del Movimento dei Focolari; Chiara Amirante, fondatrice e presidente di “Nuovi Orizzonti”; Michel-Bernard de Vregille, moderatore generale della Comunità dell’Emmanuele; Moysés Louro de Azevedo Filho, fondatore e moderatore generale della Comunità Cattolica Shalom; Iraci da Silva Leite, tra le fondatrici della Fazenda da Esperança.