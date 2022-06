Cammino sinodale: Ivrea, domani giornata “La tua strada e la mia” dedicata ai giovani

“La tua strada e la mia”. Questo lo slogan che accompagnerà la giornata di cammino sinodale che domani, sabato 18 giugno, ad Ivrea, coinvolgerà ragazzi e giovani dai 16 ai 35 anni. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio pastorale vocazioni, giovani e famiglie della diocesi insieme ad alcune realtà associative del territorio, prenderà il via alle 10.30 in cattedrale. I partecipanti saranno accolti dal vescovo di Ivrea, mons. Edoardo Cerrato, e dopo un momento di preghiera si divideranno in gruppi di confronto. Alle 12.30 il pranzo al sacco nel giardino del vescovado e poi nel pomeriggio animeranno i tavoli sinodali.

La giornata si concluderà alle 20.30 con il concerto-testimonianza dei “Reale”, gruppo pop-rock che propone musica con testi di ispirazione cristiana.