Cultura: ministro Franceschini, “mette allo stesso tavolo Paesi lontani ed anche ostili. Italia propone capitale annuale della cultura del Mediterraneo”

“La cultura è il primo terreno di dialogo tra gli Stati e tra i popoli, anche quando le situazioni sono difficili. Stiamo lavorando a una dichiarazione finale congiunta che renderà permanente questo appuntamento e impegna i Paesi in modo molto serio a una serie di attività comuni sul contrasto al traffico illecito di beni culturali e sulla cultura come strumento di scambio tra i giovani”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, all’apertura della sessione plenaria della Conferenza dei ministri della Cultura del Mediterraneo in corso a Napoli nella sede di Palazzo Reale, in cui sono impegnate 40 delegazioni provenienti da 25 Paesi con 42 relatori da tutto il mondo e 74 delegati. “È un’agenda molto ambiziosa – ha osservato Franceschini – che è importante venga discussa in un momento così difficile per il mondo. Il fatto che paesi così lontani e in qualche caso anche ostili accettino di sedersi allo stesso tavolo per parlare di cultura del Mediterraneo è un segnale molto significativo. L’iniziativa parte dall’Italia e siamo molto orgogliosi di aver intrapreso questo percorso. Napoli è una grande capitale che si affaccia sul Mediterraneo, riconosciuta come incrocio di culture e tradizioni diverse: pertanto è il luogo ideale per muovere il primo passo in questa direzione”. “La proposta italiana – ha scandito – è che ogni anno venga identificata una Capitale della Cultura del Mediterraneo in cui proseguire questa iniziativa di diplomazia culturale. Troppo spesso il Mediterraneo viene identificato come un luogo di problemi e di tensioni ma in futuro sarà inesorabilmente un lago di pace – per usare una definizione profetica cara a Giorgio La Pira – con Paesi che si affacciano intorno al suo bacino con tradizioni e culture diverse ma che hanno un destino comune. Iniziare dalla cultura è una cosa molto importante”.

Alle 16.30, nel Teatrino di Corte di Palazzo Reale, Franceschini terrà una conferenza stampa conclusiva nel corso della quale darà conto dei risultati raggiunti.