Diocesi: Bari, don Enrico D’Abbicco nuovo vicario generale. Mons. Satriano, “Chiesa sia strumento di incontro fra gli uomini e il Signore”

Si è tenuto oggi, presso la cappella del Seminario minore di Bari, il ritiro del clero della Diocesi di Bari-Bitonto, in occasione della Giornata di santificazione sacerdotale. Dopo la preghiera iniziale dell’Ora media, mons. Giuseppe Piemontese, vescovo emerito di Terni-Narni-Amelia, ha guidato la meditazione sul tema “Partire dal cuore di Cristo, nostalgia del primo amore”. L’adorazione eucaristica silenziosa e animata ha caratterizzato il centro del ritiro. Alla fine dell’adorazione ha preso la parola l’arcivescovo Giuseppe Satriano che ha dato lettura di alcune comunicazioni inerenti la “provvista” diocesana. “Il Cammino sinodale intrapreso – ha esordito – ci ha aiutato a riflettere su come oggi la Chiesa possa ancora essere segno e strumento capace di offrire l’occasione di un incontro tra gli esseri umani e il Signore Gesù. È stato un anno impegnativo ma ricco di incontri e confronto che tanto bene ha fatto al mio cuore di pastore. Colgo l’occasione per ringraziare quanti con la loro disponibilità e franchezza non mi hanno negato l’opportunità di riflettere e capire, al fine di operare alcune scelte iniziali per la vita diocesana”. “Ogni situazione analizzata ha richiesto attenzione, confronto e preghiera da parte di ciascuno – ha detto ancora il presule – e sono grato ad ogni presbitero e laico coinvolto per la disponibilità, la generosità e la fiducia dimostrata”. “Ci ritroviamo”, ha proseguito, “in un cambiamento d’epoca, in tal senso le scelte effettuate potranno esser suscettibili di una revisione, qualora le prospettive del cammino ecclesiale che si apre dovessero suggerire alcune necessarie modifiche alle strutture esistenti e alla Curia stessa”. Quindi, dopo avere ricordato don Nicola Bonerba e don Vito Manchisi, recentemente scomparsi, mons. Satriano ha ringraziato mons. Domenico Ciavarella ed ha annunciato la nomina a vicario generale di don Enrico D’Abbicco, oltre ad altre nomine e avvicendamenti negli incarichi pastorali dell’arcidiocesi.