Diocesi: Udine, domani la prima Festa della famiglia. Inserto speciale de “La vita cattolica” sulla pastorale familiare

Nel cammino di preparazione al X Incontro mondiale delle famiglie, che Papa Francesco celebrerà a Roma dal 22 al 26 giugno prossimi, la Chiesa udinese vivrà domani, sabato 18 giugno, la prima edizione della Festa diocesana della famiglia. “Significativo il luogo scelto”, si legge in una nota della diocesi: “Il santuario cittadino della Beata Vergine delle Grazie, infatti, è diventato nel corso degli anni il cuore pulsante della spiritualità familiare. È lì che, ogni mese di febbraio, si celebra la Festa della vita, ed è sempre lì che il 18 giugno si vivrà la Festa della famiglia, un evento organizzato dal Coordinamento diocesano ‘Persona, famiglia e vita’”.

L’avvio è fissato per le 19 con l’ascoltare e la riflessione sulla testimonianza scritta di una coppia che ispirerà anche i lavori dell’Incontro mondiale a Roma. Seguiranno la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato e un momento festoso per i bambini e i ragazzi presenti.

Nell’occasione, il settimanale diocesano “La vita cattolica” allega all’edizione in distribuzione in questi giorni un inserto speciale di quattro pagine dedicate proprio alla pastorale familiare. In apertura un’ampia intervista a don Davide Gani, direttore dell’Ufficio diocesano per la famiglia; spazio poi ad un approfondimento con padre Marco Vianelli, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale familiare della Cei. Dopo aver esplorato le direttrici di lavoro della Commissione familiare delle diocesi del Nord-Est, l’inserto presenta tre diverse esperienze di pastorale familiare: dal ventennale “gruppo famiglie” della Collaborazione pastorale di Remanzacco ai corsi in preparazione al matrimonio cristiano realizzati dalla Cp di Tolmezzo, passando per l’esperienza di catechesi battesimale che dalla Parrocchia di Fagagna sta coinvolgendo anche le comunità parrocchiali limitrofe.