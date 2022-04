Ucraina: Caritas latinoamericana, condanna per attacco alla sede dell’organismo pastorale di Mariupol

Mons. José Luis Azuaje, arcivescovo di Maracaibo (Venezuela) e presidente della Caritas America Latina e Caraibi, a nome di tutta la rete continentale della Caritas, ha espresso in una nota la forte condanna per l’attacco “contro la nostra sorella Caritas di Mariupol, in Ucraina, dove, purtroppo, almeno sette persone sono morte, di cui due collaboratori”.

Prosegue l’arcivescovo: “Come parte della famiglia Caritas, siamo rimasti scioccati, rattristati e scioccati dalla notizia. Offriamo le nostre preghiere al Signore per le famiglie che stanno attraversando un momento così difficile”.

La Caritas latinoamericana, inoltre, fa proprio l’appello alla pace che lo stesso Papa Francesco ha rivolto “all’ultima udienza generale, quando ha condiviso la sua angoscia e preoccupazione per aver affermato con amarezza che ancora una volta la pace di tutti è minacciata dagli interessi di pochi”.