Settimana Santa: Aversa, in un video della diocesi riflessioni sulla Passione di Gesù

(Foto: diocesi di Aversa)

Ha ancora senso oggi discutere delle vicissitudini che portarono al martirio di Gesù? Cos’ha insegnato il dramma vissuto dal figlio di Dio sotto il profilo dell’esigenza di un giusto processo? Cosa abbiamo imparato come umanità da quella terribile condanna? E, infine, abbiamo ancora di testimonianza? Tutte domande che restano vive e attuali ancora oggi e di cui si è parlato ieri, martedì 12 aprile, in occasione dell’evento “Passio 2022”, organizzato dalla Conpasuni (Consulta della Pastorale universitaria della diocesi di Aversa) nella cornice della chiesa parrocchiale di Santa Maria a Piazza.

In un servizio video curato dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali sono stati raccolti alcuni spunti di riflessione attraverso le interviste realizzate a mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa; mons. Ernesto Rascato, direttore dell’Ufficio beni culturali; don Mario Vaccaro, delegato diocesano per la Pastorale universitaria; Angelo Cirillo e Pasquale Fedele della Consulta della Pastorale universitaria.